По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на встрече также присутствовали командиры ЧВК «Вагнер», всего было приглашено 35 человек.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле.

Всего на встречу было приглашено 35 человек, включая командиров отрядов ЧВК «Вагнер».

Песков уточнил, что встреча длилась три часа. В ее ходе Путин дал свою оценку действиям компании в ходе спецоперации, а также свою оценку событий 24 июня. Путин предложил сотрудникам ЧВК различные варианты трудоустройства.

По словам Дмитрия Пескова, командиры изложили свою версию событий 24 июня. Они подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства, и готовы дальше продолжать сражаться за Россию.

Ранее Песков заметил, что в Кремле не видят оснований для продления зерновой сделки.