NYT: Зеленский грозил не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский пытался шантажировать членов НАТО. Об этом пишет газета The New York Times. В частности, украинский лидер грозил проигнорировать первое заседание совета Украина-НАТО.
Позже появилась информация, что некоторые участники саммита рекомендовали Зеленскому успокоиться на фоне его публичной критики отсутствия четких временных рамок принятия Киева в альянс.
Саммит стран НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля. В его рамках страны альянса подтвердили намерения принять Украину в военный блок, однако только после выполнения ряда условий и при согласии всех союзников. На это решение уже отреагировал украинский МИД. Его глава Дмитрий Кулеба заявил накануне, что не понимает, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать.