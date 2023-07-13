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NYT: Зеленский грозил не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО

Ян Брацкий
07:19 13.07.2023
Некоторые участники саммита НАТО в Вильнюсе рекомендовали президенту Украины успокоиться на фоне его недовольства отсутствием прогресса по членству в альянсе.
NYT: Зеленский грозил не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский пытался шантажировать членов НАТО. Об этом пишет газета The New York Times. В частности, украинский лидер грозил проигнорировать первое заседание совета Украина-НАТО.

Позже появилась информация, что некоторые участники саммита рекомендовали Зеленскому успокоиться на фоне его публичной критики отсутствия четких временных рамок принятия Киева в альянс.

Саммит стран НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля. В его рамках страны альянса подтвердили намерения принять Украину в военный блок, однако только после выполнения ряда условий и при согласии всех союзников. На это решение уже отреагировал украинский МИД. Его глава Дмитрий Кулеба заявил накануне, что не понимает, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать.

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