WP: недовольство Зеленского саммитом НАТО привело в ярость делегацию из США

Дипломаты стран Североатлантического альянса оценили ситуацию на саммите НАТО в Вильнюсе как напряженную.

© Фото: Evgen Kotenkoukrinform, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Публично высказанное президентом Украины Владимиром Зеленским недовольство решением саммита НАТО в Вильнюсе привели в ярость делегацию из США. Об этом пишут сразу несколько обозревателей газеты Washington Post.

«Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского», - говорится в материале издания.

Ранее президент Украины возмутился тем, что в Североатлантическом альянсе не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Киева. Журналисты полагают, что подобное поведение является переговорной тактикой украинского лидера. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением упразднить для Украины План действий для вступления в альянс, таким образом удастся упростить процесс ее присоединения к блоку.