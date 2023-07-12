Кулеба заявил о непонимании условий для вступления Украины в НАТО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия для вступления в НАТО должен выполнить официальный Киев. По словам главы украинской дипломатии, они до сих пор четко не сформулированы.

«В этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?» - заявил Кулеба в интервью «Радио Свобода»* (признано в России СМИ-иноагентом).

По словам Кулебы, в этом вопросе у властей Украины и руководства Североатлантического альянса «принципиально разные позиции». Киев считает, что для его приглашения в блок все готово, а в НАТО ожидают выполнения неких условий.

Накануне завершился первый день саммита НАТО в Вильнюсе, по итогам которого генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что приглашение Украине в альянс будет направлено после выполнения ею ряда условий и если союзники не будут против. Столтенберг много говорил о необходимости модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

* «Радио Свобода» - СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.