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Журналист Херш: Байден пообещал Эрдогану $11-13 млрд от МВФ за членство Швеции в НАТО

Владимир Рубанов
16:07 13.07.2023
Байден должен был одержать победу, а Турция испытывает острый финансовый стресс, говорится в публикации американского публициста.
Журналист Херш: Байден пообещал Эрдогану $11-13 млрд от МВФ за членство Швеции в НАТО
© Фото: Ak Party, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент США Джозеф Байден получил то, что ему было нужно перед саммитом НАТО, каким-то образом «вывернув наизнанку» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и заставив его заявить, что он поддержит членство Швеции в НАТО, пишет американский публицист Сеймур Херш. И это могло быть обещание финансовой помощи от МВФ в размере $11-13 млрд.

В публичной части говорили о согласии Вашингтона в обмен продать Турции американские истребители F-16. Однако Хершу якобы рассказали другую, «секретную» историю о повороте Эрдогана.

Согласно этой версии Байден пообещал, что Международный валютный фонд предоставит Турции кредитную линию в размере 11-13 миллиардов долларов, которая Анкаре остро нужна.

«“Байден должен был одержать победу, а Турция испытывает острый финансовый стресс”, - сказал мне чиновник, непосредственно осведомленный о сделке», - написал Херш.

Журналист указывает на то, что Турция потеряла 100 000 человек в результате землетрясения, и ей предстоит восстановить четыре миллиона зданий.

В июньском анализе, проведенном Брэдом Сетсером из Совета по международным отношениям, «Увеличение балансовых рисков Турции», все сказано в первых двух предложениях: Эрдоган выиграл переизбрание и «теперь должен найти способ избежать того, что кажется неизбежным финансовым кризисом», указывает Херш.

Решающим фактом, по его словам, является то, что Турция «находится на грани действительно исчерпания пригодных для использования валютных резервов и стоит перед выбором между продажей своего золота, дефолтом или горькой пилюлей полного изменения политики и, возможно, программы от МВФ.

Еще одним ключевым элементом сложных экономических проблем, стоящих перед Анкарой, является то, что турецкие банки ссудили так много денег Центральному банку страны, что «они не могут оплатить свои внутренние долларовые депозиты, если турки когда-либо потребуют возврата средств», говорится в публикации Херша.

Ранее Турция согласилась снять вето на вступление Швеции в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в обмен власти скандинавской страны пообещали лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС и активизировать переговоры о предоставлении Анкаре безвизового режима с Евросоюзом.

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