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Эрдоган поговорил с Байденом о членстве Украины и Швеции в НАТО и поставках F-16

Вероника Волосунова
23:01 09.07.2023
Лидеры Турции и США обсудили по телефону вступление Украины и Швеции в НАТО, а также поставки истребителей F-16.
Эрдоган поговорил с Байденом о членстве Украины и Швеции в НАТО и поставках F-16
© Фото: Presidential Office of Ukraine ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом вступление Украины и Швеции в НАТО, а также поставки истребителей F-16. Об этом сообщили в администрации президента Турции.

«В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе», - сообщили в канцелярии.

Отмечается, что стороны договорились подробно обсудить двусторонние отношения между странами и региональные вопросы на личной встрече в Вильнюсе.

Президент Турции в ходе переговоров обратил внимание на предпринятые Швецией шаги в правильном направлении, речь идет о внесенных в антитеррористическое законодательство изменениях. При этом факт продолжения проведения демонстраций сторонниками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана делает эти действия бесполезными, добавили в канцелярии.

Эрдоган поблагодарил американского президента за поддержку просьбы Турции о поставках F-16, однако связывать это с членством Швеции турецкий лидер считает неверным.  

В заключение уточняется, что Анкара рассчитывает оживить процесс полноправного членства в ЕС и хочет, чтобы ведущие страны Союза и его руководство дали четкий сигнал о поддержке членства Турции на предстоящем в Вильнюсе саммите. Соответствующее заявление сделал Эрдоган.

Ранее Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс. Он добавил, что считает подобные решения преждевременными.

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