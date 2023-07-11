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Столтенберг: Турция согласилась снять вето на вступление Швеции в НАТО

Сергей Лебедев
00:17 11.07.2023
В обмен власти скандинавской страны пообещали лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС.
Столтенберг: Турция согласилась снять вето на вступление Швеции в НАТО
© Фото: Henrik Montgomery, Tt, GlobalLookPress
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Турция согласилась снять вето на вступление Швеции в НАТО. Об этом накануне сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в обмен власти скандинавской страны пообещали лоббировать расширение таможенного союза Турции и ЕС и активизировать переговоры о предоставлении Анкаре безвизового режима с Евросоюзом.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», - цитирует ТАСС слова Столтенберга.

Генсек альянса отметил, что НАТО создаст специальный механизм и пост спецпредставителя по борьбе с терроризмом, а Швеция и Турция продолжат тесные двусторонние контакты по антитеррористической тематике.

Напомним, 4 февраля процедуру вступления в НАТО завершила Финляндия. Страна стала 31-м членом Североатлантического альянса. А процесс присоединения к блоку Швеции временно остановили из-за акции публичного сожжения Корана в Стокгольме, проведенной в январе напротив турецкого посольства. В Анкаре произошедшее вызвало негативную реакцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов.  

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