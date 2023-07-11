СК опубликовал новые кадры задержания мужчины, предположительно причастного к убийству Ржицкого

На кадрах видно, как некий человек преследует на велосипеде Станислава Ржицкого во время его пробежек, держа дистанцию.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с задержанием подозреваемого в причастности к убийству замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, которого застрелили 9 июня в Краснодаре.

На них видно, как некий человек преследует на велосипеде Ржицкого во время его пробежек, держа дистанцию.

Ранее сообщалось, что следователи СК России вместе с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, которого проверяют на причастность к этому убийству. Задержанный - 1959 года рождения.

Тело 42-летнего замначальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого с огнестрельными ранениями нашли в Краснодаре. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования убийства.