СК РФ ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого

Накануне на допросе подозреваемый в совершении убийства Станислава Ржицкого признал свою вину.

© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара, бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Накануне Денисенко признал свою вину в убийстве.

«С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СК РФ.

Денисенко задержали в минувший вторник. При нем обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, был застрелен Станислав Ржицкий.