Депутат Бурматов рассказал, как будет выполняться закон о запрете самовыгула

По мнению депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова, новый закон призван защитить животных и людей, которые зачастую становятся жертвами их нападений.

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Первый заместитель Комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов рассказал «Звезде» о важности закона о запрете самовыгула собак и кошек. С его слов, это в первую очередь забота о безопасности самих животных и окружающих людей.

«Самовыгул - это очень опасная вещь. Животное может пострадать, попасть под машину или люди его могут обидеть. Также и граждане могут пострадать. У нас 40% всех нападений на человека это нападение хозяйских животных на самовыгуле», - сказал Бурматов.

Теперь выгуливать животных без поводка можно будет только в специально отведенных для этого местах. Где это делать и какие санкции предусмотрены за нарушение правил выгула - решать местным властям, добавил депутат.

«Контролировать это будут муниципальные органы власти. Это их полномочия. Штрафы будут устанавливать субъекты РФ. Понятно, что в Москве и в Республике Калмыкия уровень санкций должен быть разным», - отметил Бурматов.

Ловить безнадзорно гуляющих животных на улицах будут специальные службы, уточнил автор инициативы. После этого хозяевам придется обращаться в питомники, где их любимцы будут дожидаться уплаты штрафа.

«Если это животное будет опознано, то оно должно будет помещено в приют и дальше за ним приходят владельцы и просят его вернуть, уплачивая штраф», - добавил первый зампред Комитета Госдумы РФ по экологии.

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