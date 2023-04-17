В Чите ребенок оказался в больнице после нападения бродячих псов

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В Чите бродячие собаки напали на маленького ребенка по дороге в детский сад, теперь он находится в больнице, сообщили в управлении СК по Забайкальскому краю.

По данным региональных СМИ, речь идет о мальчике пяти-шести лет. После произошедшего ребенка госпитализировали.

В связи с сообщениями, появившимися в ряде изданий, правоохранители начали доследственную проверку.

Глава регионального СУ СК Алексей Вольный поручил следователям оперативно установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне стая собак насмерть загрызла в гаражах восьмилетнего школьника в Оренбурге. Это произошло, когда мальчик возвращался из школы вместе с другом.