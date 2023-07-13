Вне специально отведенных для выгула мест питомцы должны находиться на поводке и под контролем хозяина.

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В России запретили самовыгул домашних животных. Соответствующее решение приняли депутаты Государственной думы РФ. Поправки внесены в закон о бездомных животных.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», - говорится на сайте Госдумы РФ.

Вне специальных мест для выгула - на проезжей части, во дворах, в лифтах, на спортивных и детских площадках и т. д. - владельцы должны контролировать своих питомцев при помощи поводка, сказано в законе. Места для самовыгула региональные власти будут определять самостоятельно.

Ранее в Госдуме РФ одобрили введение штрафов до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. По мнению парламентариев, одного этого недостаточно, чтобы навести порядок с домашними питомцами и дикими зверями, но это один из шагов, который необходимо сделать.