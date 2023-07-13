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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в Свердловской области

Ян Брацкий
12:30 13.07.2023
На тушении огня задействованы 250 человек и 68 единиц специальной техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Открытое горение в селе Шайдуриха Свердловской области ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России. Сейчас проводится проливка тлеющих конструкций.

С воздуха огонь тушат самолет-амфибия Бе-200, а также вертолеты МЧС и Минобороны. На тлеющие очаги сброшено более 180 тонн воды.

Пожарные активно используют беспилотники для мониторинга ситуации в зоне пожара. Всего на тушении огня задействованы 250 человек и 68 единиц специальной техники. Накануне пожар из леса перекинулся на жилые дома в Шайдурихе. Сгорели 40 строений и местная лесопилка.

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