Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в Свердловской области

На тушении огня задействованы 250 человек и 68 единиц специальной техники.

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Открытое горение в селе Шайдуриха Свердловской области ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России. Сейчас проводится проливка тлеющих конструкций.

С воздуха огонь тушат самолет-амфибия Бе-200, а также вертолеты МЧС и Минобороны. На тлеющие очаги сброшено более 180 тонн воды.

Пожарные активно используют беспилотники для мониторинга ситуации в зоне пожара. Всего на тушении огня задействованы 250 человек и 68 единиц специальной техники. Накануне пожар из леса перекинулся на жилые дома в Шайдурихе. Сгорели 40 строений и местная лесопилка.