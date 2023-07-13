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Десятки сгоревших домов: кадры последствий мощного пожара под Екатеринбургом

Анатолий Бородкин
Сергей Лебедев
04:27 13.07.2023
Около трехсот человек эвакуировали из поселка Шайдуриха.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В минувшую среду огонь с горящих лесов перекинулся на поселок Шайдуриха в Свердловской области. В результате разбушевавшегося пожара уничтоженными оказались около четырех десятков дом, а также местная лесопилка.

К ликвидации огня даже привлекли пожарный вертолет. По последним данным, из поселка эвакуировали 290 человек, включая 36 детей. Людей разместили в пункте временного размещения.

На данный момент пожар удалось локализовать. Но ситуация осложняется сухой погодой с порывистым ветром.

Напомним, накануне крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом предприятии в Дзержинске. В результате происшествия никто не пострадал. По некоторым данным, воспламенилась производственная установка.

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