Десятки сгоревших домов: кадры последствий мощного пожара под Екатеринбургом

Около трехсот человек эвакуировали из поселка Шайдуриха.

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В минувшую среду огонь с горящих лесов перекинулся на поселок Шайдуриха в Свердловской области. В результате разбушевавшегося пожара уничтоженными оказались около четырех десятков дом, а также местная лесопилка.

К ликвидации огня даже привлекли пожарный вертолет. По последним данным, из поселка эвакуировали 290 человек, включая 36 детей. Людей разместили в пункте временного размещения.

На данный момент пожар удалось локализовать. Но ситуация осложняется сухой погодой с порывистым ветром.

Напомним, накануне крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом предприятии в Дзержинске. В результате происшествия никто не пострадал. По некоторым данным, воспламенилась производственная установка.