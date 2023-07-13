Десятки сгоревших домов: кадры последствий мощного пожара под Екатеринбургом
Около трехсот человек эвакуировали из поселка Шайдуриха.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В минувшую среду огонь с горящих лесов перекинулся на поселок Шайдуриха в Свердловской области. В результате разбушевавшегося пожара уничтоженными оказались около четырех десятков дом, а также местная лесопилка.
К ликвидации огня даже привлекли пожарный вертолет. По последним данным, из поселка эвакуировали 290 человек, включая 36 детей. Людей разместили в пункте временного размещения.
На данный момент пожар удалось локализовать. Но ситуация осложняется сухой погодой с порывистым ветром.
Напомним, накануне крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом предприятии в Дзержинске. В результате происшествия никто не пострадал. По некоторым данным, воспламенилась производственная установка.