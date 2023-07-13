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Вертолеты Ми-8 ЦВО ликвидируют природный пожар в Шайдурихе Свердловской области

Ян Брацкий
08:55 13.07.2023
Минувшей ночью природный пожар уничтожил 40 домов в селе Шайдуриха Свердловской области.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вертолеты Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа ликвидируют природный пожар в селе Шайдуриха Свердловской области. Вертолеты снабжены специальными водосливными устройствами.

Два борта в 06.00 вылетели в район пожара и приступили к его тушению. Воду для этого забирают в соседнем водоеме. Сейчас огонь распространяется в лесу между жилыми домами. Очаг локализован. К этому часу армейские вертолеты совершили уже 30 водосбросов, обрушив на пламя около 100 тонн воды.

Экипажи Ми-8 уже привлекались для тушения природных пожаров в мае на территории Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Минувшей ночью огонь с горящих лесов перекинулся на жилые строения. В итоге сгорели около 40 домовладений, а также местная лесопилка.

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