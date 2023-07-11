В стране и мире Следователи СК задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству Ржицкого Тимур Шерзад Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий был убит вчера, 10 июля. © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Уточняется, что задержанный - 1959 года рождения. Ранее пресс-служба Следственного комитета заявила, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации администрации Краснодара. Также Федеральная служба безопасности сообщает о задержании подмосковных врачей, которые содействовали незаконной миграции украинцев. Экспертное мнение и аналитика