Следователи СК задержали мужчину по подозрению в причастности к убийству Ржицкого
Заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислав Ржицкий был убит вчера, 10 июля.
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Следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, который проверяется на причастность к убийству Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
Уточняется, что задержанный - 1959 года рождения.
Ранее пресс-служба Следственного комитета заявила, что Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации администрации Краснодара.
Также Федеральная служба безопасности сообщает о задержании подмосковных врачей, которые содействовали незаконной миграции украинцев.