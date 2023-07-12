Мать убитого замглавы отдела по мобработе в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне
Мать погибшего в Краснодаре Станислава Ржицкого в беседе с «360» поделилась воспоминаниями о сыне.
Она назвала мужчину патриотом, а также добавила, что его будут вспоминать близкие и товарищи.
«Кто-то будет его вспоминать, друзья. Думаю, будут говорить им - побольше бы таких патриотов», - выразила мнение Татьяна.
Напомним, ранее стало известно об убийстве замначальника отдела по мобработе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.
Подозреваемого удалось задержать, об этом правоохранители уже проинформировали семью погибшего.
«Мы в курсе, нам Следственный комитет, следователь сказал. Как можно такое комментировать?» - сказала женщина.
Накануне СК показал видео задержания подозреваемого 1959 года рождения, силовики обнаружили у него пистолет с глушителем.