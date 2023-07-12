Мать убитого замглавы отдела по мобработе в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне

Накануне стало известно, что задержан подозреваемый по делу об убийстве Ржицкого.

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Мать погибшего в Краснодаре Станислава Ржицкого в беседе с «360» поделилась воспоминаниями о сыне.

Она назвала мужчину патриотом, а также добавила, что его будут вспоминать близкие и товарищи.

«Кто-то будет его вспоминать, друзья. Думаю, будут говорить им - побольше бы таких патриотов», - выразила мнение Татьяна.

Напомним, ранее стало известно об убийстве замначальника отдела по мобработе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Подозреваемого удалось задержать, об этом правоохранители уже проинформировали семью погибшего.

«Мы в курсе, нам Следственный комитет, следователь сказал. Как можно такое комментировать?» - сказала женщина.

Накануне СК показал видео задержания подозреваемого 1959 года рождения, силовики обнаружили у него пистолет с глушителем.