В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мать убитого замглавы отдела по мобработе в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне

Анна Назайкина
18:18 12.07.2023
Накануне стало известно, что задержан подозреваемый по делу об убийстве Ржицкого.
Мать убитого замглавы отдела по мобработе в Краснодаре Ржицкого рассказала о сыне
© Фото: emnaumov, Telegram
Читайте нас на:

Мать погибшего в Краснодаре Станислава Ржицкого в беседе с «360» поделилась воспоминаниями о сыне.

Она назвала мужчину патриотом, а также добавила, что его будут вспоминать близкие и товарищи.

«Кто-то будет его вспоминать, друзья. Думаю, будут говорить им - побольше бы таких патриотов», - выразила мнение Татьяна.

Напомним, ранее стало известно об убийстве замначальника отдела по мобработе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Подозреваемого удалось задержать, об этом правоохранители уже проинформировали семью погибшего.

«Мы в курсе, нам Следственный комитет, следователь сказал. Как можно такое комментировать?» - сказала женщина.

Накануне СК показал видео задержания подозреваемого 1959 года рождения, силовики обнаружили у него пистолет с глушителем.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:31 В стране и мире
Видео
В Центре Грабаря подготовили для «Троицы» помещение с системой газового пожаротушения
17:49 В стране и мире
Дуда заявил, что НАТО может перебросить около 100 тыс. солдат в Польшу в случае угрозы
18:02 Армия
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
17:11 В стране и мире
Пользователи цифровых рублей будут регистрироваться в специальной системе
16:52 В стране и мире
Салливан предположил, что Киев получит F-16 от европейских стран
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.