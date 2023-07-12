В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден подтвердил обсуждение в Вашингтоне поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Владимир Рубанов
21:35 12.07.2023
При этом он оговорился, что артиллерийские снаряды для Украины сейчас «важнее всего».
Байден подтвердил обсуждение в Вашингтоне поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Президент США Джозеф Байден заявил, что изучает вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости. При этом он оговорился, что артиллерийские снаряды для Киева сейчас «важнее всего».

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе журналисты спросили американского президента о том, рассматривается ли вариант поставки на Украину таких ракет.

Байден отметил, что у Киева «уже есть аналог ATACMS». Но добавил, что власти США «работают над этим».

Ранее о «тихих дебатах» о возможности передачи киевскому режиму тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров сообщала газета The New York Times. 

Кроме того, перед саммитом французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего действия SCALP, аналог британских Storm Shadow.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 В стране и мире
Байден подтвердил обсуждение в Вашингтоне поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS
20:20 В стране и мире
Видео
«Просто тупо с утра разбомбили!»: как националисты бьют по частным домам Донецка гаубичными снарядами
18:02 Армия
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
17:49 В стране и мире
Дуда заявил, что НАТО может перебросить около 100 тыс. солдат в Польшу в случае угрозы
18:31 В стране и мире
Видео
В Центре Грабаря подготовили для «Троицы» помещение с системой газового пожаротушения
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.