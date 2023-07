В стране и мире Байден подтвердил обсуждение в Вашингтоне поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS Владимир Рубанов При этом он оговорился, что артиллерийские снаряды для Украины сейчас «важнее всего». © Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент США Джозеф Байден заявил, что изучает вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости. При этом он оговорился, что артиллерийские снаряды для Киева сейчас «важнее всего». В ходе саммита НАТО в Вильнюсе журналисты спросили американского президента о том, рассматривается ли вариант поставки на Украину таких ракет. Байден отметил, что у Киева «уже есть аналог ATACMS». Но добавил, что власти США «работают над этим». Ранее о «тихих дебатах» о возможности передачи киевскому режиму тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров сообщала газета The New York Times. Кроме того, перед саммитом французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего действия SCALP, аналог британских Storm Shadow. Экспертное мнение и аналитика