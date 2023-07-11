Макрон заявил, что Франция поставит Украине ракеты дальнего действия

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Франция поставит Украине ракеты дальнего действия, заявил французский президент Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО, который сегодня проходит в Вильнюсе.

«Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь», - сказал он.

Французский лидер не уточнил, какие конкретно ракеты он имеет в виду. Возможно, речь идет о SCALP-EG - французский вариант совместно разработанных с Британией ракет Storm Shadow, которые Киеву уже поставил Лондон.

Крылатые ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 километров. Об их передаче Украине сообщил еще 11 мая глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. В ракетах применены технологии, делающие их малозаметными для радаров. Они летят к целям на высоте до 40 метров, могут огибать в полете рельеф местности и менять направление, что усложняет перехват. Эффективны против подземных хранилищ и бункеров.

В Минобороны России неоднократно говорили об успешном перехвате Storm Shadow в зоне спецоперации.