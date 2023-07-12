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NYT сообщила о «тихих дебатах» в США о возможной передаче ВСУ дальнобойных ракет

Ян Брацкий
11:10 12.07.2023
Речь о ракетах, которые зарезервированы Пентагоном на случай других угроз для США.
NYT сообщила о «тихих дебатах» в США о возможной передаче ВСУ дальнобойных ракет
© Фото: Wikimedia
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Власти США продолжают обсуждать возможность передачи киевскому режиму тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Об этом сообщает газета The New York Times. В статье говорится, что в администрации Белого дома идут «тихие дебаты» по этому поводу.

«Два американских чиновника и один европейский описали тихие дебаты в администрации Байдена по поводу того, отправлять ли хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые зарезервированы для других угроз безопасности», - пишет газета.

Накануне президент Франции анонсировал передачу Украине ракет дальнего действия SCALP-EG - французский вариант ракет Storm Shadow. Данные ракеты имеют дальность более 250 километров, летят к цели на высоте 40 метров и могут менять направление в полете, что усложняет их перехват.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение официального Парижа поставить Киеву дальнобойные ракеты будет чревато последствиями для киевского режима.

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