Минобороны: ВС РФ передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер»
Как отмечается, среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.
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ВС РФ завершают прием вооружения и техники от ЧВК «Вагнер», об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что российским войскам было передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер».
Конашенков обратил внимание на то, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.