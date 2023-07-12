Армия Минобороны: ВС РФ передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер» Как отмечается, среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: ВС РФ завершают прием вооружения и техники от ЧВК «Вагнер», об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что российским войскам было передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер». Конашенков обратил внимание на то, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях. Экспертное мнение и аналитика