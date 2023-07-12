Армия Армия Армия

Минобороны: ВС РФ передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер»

17:37 12.07.2023
Как отмечается, среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.
Минобороны: ВС РФ передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

ВС РФ завершают прием вооружения и техники от ЧВК «Вагнер», об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российским войскам было передано свыше 2 тыс. единиц техники и вооружения от ЧВК «Вагнер».

Конашенков обратил внимание на то, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:44 В стране и мире
Икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой Лавре
15:55 ОПК
Видео
Евменов рассказал о строительстве нескольких МРК проекта 22 800
15:47 В стране и мире
Видео
Володин поддержал предложение поставить сожженную технику НАТО у западных посольств
15:31 В стране и мире
Крупный пожар вспыхнул на нефтехимическом предприятии в Дзержинске Нижегородской области
15:04 В стране и мире
В России создадут круглогодичные курорты на пяти морях
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Поезд сбил двух человек на платформе Лось в Москве
Видео
Жители Лазаревского показали видео страшного града величиной с куриное яйцо
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.