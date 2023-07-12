Армия спецоперация МО РФ: десятки единиц переданной от «Вагнера» техники ни разу не применялись в боевых условиях В число передаваемой техники входят сотни единиц тяжелого вооружения. © Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: В Минобороны России сообщили о том, что среди переданной от ЧВК «Вагнер» техники десятки единиц ни разу не использовались в боевых условиях. Всего переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения, говорится в сообщении министерства. В число передаваемой техники входят сотни единиц тяжелого вооружения. Среди них танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240 мм. Передаются также гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильная техника. Также Минобороны РФ приняло от ЧВК более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика