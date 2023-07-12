МО РФ показало видео с принятой от ЧВК «Вагнер» военной техникой
На данный момент были переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения, уточнили в российском военном ведомстве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором показаны военная техника и оружие, переданные ВС РФ от группы «Вагнера».
Как уточнил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, на данный момент были переданы более 2 тыс. единиц техники и вооружения.
В их числе Т-90, Т-80, Т-72Б3, «Грады», «Ураганы», «Панцири», «Гвоздики», «Акации», «Гиацинты», «Тюльпаны».
Всю технику доставят в тыловые районы, где ее обслужат и подготовят для дальнейшего использования, добавил Конашенков.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.