По его словам, особенно важно было бы разместить эту технику у дипмиссий тех государств, которые поставляют ее Киеву.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне проработать с профильным министерством вопрос о размещении сожженной натовской техники у западных посольств. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

По его словам, особенно важно было бы поставить разбитую на поле боя технику иностранного производства у посольств тех государств, которые поставляют ее Киеву.

В годовщину Прохоровского сражения это предложение внес в Госдуму зампред Комитета по молодежной политике Владимир Исаков. Он сказал, что сейчас российские военные в зоне спецоперации делают то же самое, что 80 лет назад участники этого сражения. Тогда уничтоженные Красной армией фашистские «Тигры» были выставлены в Москве, напомнил депутат.

80 лет назад под Прохоровкой состоялось крупнейшее танковое сражение, которое окончательно изменило ход Великой Отечественной войны. Как сообщала «Звезда», по сей день поисковики находят останки советских воинов в полях под Прохоровкой.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин рассказал «Звезде», что ежедневные потери в ходе битвы составляли 11,2 тысяч человек.