Ветеран Василий Пронин рассказал о ежедневных потерях в ходе битвы под Прохоровкой

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Сегодня одна из важнейших дат: 80 лет назад под Прохоровкой состоялось крупнейшее танковое сражение, окончательно переломившее ход Великой Отечественной войны. Гитлеровцы, пытаясь взять реванш за поражение под Сталинградом, пошли в наступление на Курской дуге, но встретили серьезное сопротивление.

Участник битвы на Курской дуге, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин рассказал, как тяжело было советским воинам останавливать немцев под Прохоровкой.

«В среднем, мы теряли ежедневно 11,2 тысяч человек. У нас тогда было преимущество в технике и силе, но это преимущество было на бумаге. Вначале нам был страшно тяжело и приходилось каждый раз идти вплоть до рукопашной», - рассказал ветеран Василий Пронин.

На поле сошлись две армады - в общей сложности свыше тысячи бронированных машин. Советские солдаты смогли остановить врага и тот был вынужден отступить.