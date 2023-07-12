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Поисковики продолжают находить останки советских воинов под Прохоровкой

Андрей Аркадьев
Константин Исаев
12:10 12.07.2023
До сих пор поля битвы на Курской дуге - это огромное кладбище незахороненных бойцов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Спустя даже 80 лет поисковики продолжают находить останки советских воинов в полях под Прохоровкой. Стремительное наступление нашей армии не позволило многих из погибших захоронить с положенными почестями.

Часть бойцов остались лежать там, где приняли смерть. Поисковые вахты идут здесь уже много десятков лет. Только в музее-заповеднике «Прохоровское поле» выставлено свыше 1 000 уникальных находок. Найдены и захоронены останки сотен и сотен погибших.

«Отстояли мы. Причем отстояли перед самыми супервойсками, нам противостоял 2-й танковый корпус СС - это просто звери были, это у немцев же тоже идеология была. Но тем не менее мы смогли их победить. С потерями большими, но смогли», - рассказал руководитель Белгородского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Иван Андреев.

Сегодня одна из важнейших дат: 80 лет назад под Прохоровкой состоялось крупнейшее танковое сражение, окончательно переломившее ход Великой Отечественной войны. Ветеран Василий Пронин рассказал «Звезде» о ежедневных потерях в ходе легендарной битвы.

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