МО РФ: российские штурмгруппы ведут разведывательно-поисковые действия в районе Антоновского моста
Российские военные ведут разведывательно-поисковые действия в районе Антоновского моста, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста», - сказал он.
Представитель российского оборонного ведомства рассказал об огневом поражении противника на данном направлении. Суточные потери украинской стороны составили до 40 человек. Помимо живой силы, противник не досчитался двух автомобилей, и двух американских буксируемых гаубиц М777.
Конашенков также отчитался об отражении двух атак противника в районе Работино Запорожской области и 30 атак противника на Донецком направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.