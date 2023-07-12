МО РФ: российские штурмгруппы ведут разведывательно-поисковые действия в районе Антоновского моста

На данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

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Российские военные ведут разведывательно-поисковые действия в районе Антоновского моста, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал об огневом поражении противника на данном направлении. Суточные потери украинской стороны составили до 40 человек. Помимо живой силы, противник не досчитался двух автомобилей, и двух американских буксируемых гаубиц М777.

Конашенков также отчитался об отражении двух атак противника в районе Работино Запорожской области и 30 атак противника на Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.