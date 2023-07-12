В МО РФ сообщили об успешном отражении 30 атак противника на Донецком направлении

Отразить атаки неприятеля удалось благодаря мужественным и грамотным действиям наших бойцов, отметили в российском военном ведомстве.

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об успешном отражении 30 атак противника на Донецком направлении.

Он уточнил, что отразить атаки неприятеля удалось благодаря мужественным и грамотным действиям подразделений «Южной» группировки, а также с помощью ударов авиации и артиллеристов.

«За сутки успешно отражены 30 атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Спорное, Клещеевка, Андреевка, Соль, Северное, Веселое, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Петровское Донецкой Народной Республики», - сказал Конашенков.

Кроме того, представитель российского военного ведомства рассказал, что нашим бойцам удалось отбить две атаки украинских боевиков в районе Работино Запорожской области. Накануне Минобороны показало видео поражения бронетехники ВСУ в районе этого населенного пункта.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.