МО РФ сообщило об отражении двух атак противника в районе Работино Запорожской области
Российские военные отразили две атаки киевских формирований в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 12 июля.
«На Запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - сказал он.
Представитель российского оборонного ведомства также сообщил об успехах нашей армейской авиации и артиллерии в Запорожской области. В районах Марфополя, Работино и Луговского поражена живая сила противника.
Конашенков рассказал о попытках украинских боевиков наступать на трех направлениях - Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском. Атаки успешно отбиваются нашими бойцами, противник несет серьезные потери в живой силе и военной технике.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.