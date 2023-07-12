МО РФ сообщило об отражении двух атак противника в районе Работино Запорожской области

Кроме того, поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское в Запорожской области.

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Российские военные отразили две атаки киевских формирований в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 12 июля.

«На Запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил об успехах нашей армейской авиации и артиллерии в Запорожской области. В районах Марфополя, Работино и Луговского поражена живая сила противника.

Конашенков рассказал о попытках украинских боевиков наступать на трех направлениях - Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском. Атаки успешно отбиваются нашими бойцами, противник несет серьезные потери в живой силе и военной технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.