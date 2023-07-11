МО РФ показало кадры поражения бронетехники ВСУ в районе Работино

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью сообщил, что в ходе отражения украинской атаки в районе Работино уничтожено более 70 украинских военнослужащих и восемь БМП.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры поражения бронетехники противника в районе населенного пункта Работино.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в интервью сообщил, что наши военные отразили украинскую атаку в районе населенного пункта Работино. Потери киевских формирований превысили 70 человек. Помимо живой силы, уничтожены восемь БМП.

Министр добавил, что с начала контрнаступления потери украинской стороны в личном составе превысили 26 тысяч человек, уничтожены три тысячи единиц различного вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.