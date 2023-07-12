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В РСТ заявили, что потоп на Кубани не угрожает туристам

Ян Брацкий
13:42 12.07.2023
Ранее власти Краснодарского края объявили режим ЧС в некоторых населенных пунктах Туапсинского района.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: apgerz, VK
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Туристическому сезону в Сочи непогода не угрожает, массового отказа от путевок нет, заявил «Звезде» вице-президент Российского союз Туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Радикально никак не повлияло, потому что это было три - четыре дня и по разным территориям. В субботу в Хостинском районе, в воскресенье в Адлеровском, Абхазию затронуло. В Сочи сейчас в центре и вчера после обеда солнце. Дождя нет, ситуация полностью нормализовалась», - рассказал Барзыкин.

Проблем с приездом туристов в Краснодарский край не было, как и транспортного коллапса в целом, уточнил он.

«Железная дорога работала все это время, федеральная трасса открыта. Аэропорт не принял 19 бортов на выходных, но сейчас работает», - напомнил вице-президент РСТ.

Ситуация в Туапсинском районе, который ранее был объявлен зоной чрезвычайной ситуации, в ближайшее время должна нормализоваться, считает Барзыкин.

«Важно, что в Сочи никто не пострадал. Среди гостей и туристов жертв нет. Туристические объекты не пострадали, только частный фонд. Более 150 домов подтопило, около 600 человек временно отселили, но их вернут назад, когда вода спадет. Говорить о том, что стихия уничтожила сезон нельзя. Это нарушило чьи-то планы, испортило отдых на несколько дней, но массового отказа от путевок нет», - констатировал собеседник «Звезды».

Ранее дождевой паводок затопил автовокзал в Туапсе и соседние населенные пункты. Людей эвакуировали в пункты временного размещения. По последним данным МЧС, без вести пропали четыре человека.

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