В стране и мире В Туапсинском районе из-за ливней объявлен режим ЧС Ян Брацкий Сейчас жителей сразу нескольких поселений Туапсинского района эвакуируют в места временного размещения. © Видео: Мой Туапсе, Telegram © Фото: arendavsochu, VK Читайте нас на: Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В настоящий момент проводится эвакуация населения из подтопленных домов. Из зоны бедствия людей перевозят в пункты временного размещения. Наиболее пострадавшим остается поселок Джубга, где глубина воды на улицах доходит до колена. Первые этажи зданий и подвалы затоплены, по дорогам невозможно передвигаться. Из берегов вышла река Шапсухо, люди сидят без электричества. Экспертное мнение и аналитика