В Туапсинском районе из-за ливней объявлен режим ЧС
Сейчас жителей сразу нескольких поселений Туапсинского района эвакуируют в места временного размещения.
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Власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В настоящий момент проводится эвакуация населения из подтопленных домов. Из зоны бедствия людей перевозят в пункты временного размещения.
Наиболее пострадавшим остается поселок Джубга, где глубина воды на улицах доходит до колена. Первые этажи зданий и подвалы затоплены, по дорогам невозможно передвигаться. Из берегов вышла река Шапсухо, люди сидят без электричества.