В стране и мире Потоки дождевой воды затопили автовокзал в Туапсе Ян Брацкий В Туапсинском районе объявлен режим ЧС, жителей затопленных поселков эвакуируют. © Видео: ТРК «Звезда», Кубанские новости, Telegram © Фото: Кубанские новости, Telegram Читайте нас на: Из-за мощных ливней в Туапсе затопило автовокзал. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что автобусы стоят по двери в грязной воде. На привокзальной площади были установлены холодильники, которые тоже оказались в воде. Местная жительница Маргарита Карпова рассказала о погоде в регионе на этот час. «В Туапсе очень ветрено и дождливо. Автовокзал затопило. Я живу на горе, с окна не видно. Лермонтово, Небуг, Ольгинка, Новомихайловский. Друзья, берегите себя», - сказала Карпова. Ранее власти Краснодарского края объявили режим ЧС в ряде населенных пунктов Туапсинского района. Жителей подтопленных территорий эвакуировали в пункты временного размещения. Экспертное мнение и аналитика