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Потоки дождевой воды затопили автовокзал в Туапсе

Ян Брацкий
11:53 12.07.2023
В Туапсинском районе объявлен режим ЧС, жителей затопленных поселков эвакуируют.
© Видео: ТРК «Звезда», Кубанские новости, Telegram © Фото: Кубанские новости, Telegram
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Из-за мощных ливней в Туапсе затопило автовокзал. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что автобусы стоят по двери в грязной воде. На привокзальной площади были установлены холодильники, которые тоже оказались в воде. Местная жительница Маргарита Карпова рассказала о погоде в регионе на этот час.

«В Туапсе очень ветрено и дождливо. Автовокзал затопило. Я живу на горе, с окна не видно. Лермонтово, Небуг, Ольгинка, Новомихайловский. Друзья, берегите себя», - сказала Карпова.

Ранее власти Краснодарского края объявили режим ЧС в ряде населенных пунктов Туапсинского района. Жителей подтопленных территорий эвакуировали в пункты временного размещения.

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