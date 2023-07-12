Потоки дождевой воды затопили автовокзал в Туапсе
В Туапсинском районе объявлен режим ЧС, жителей затопленных поселков эвакуируют.
© Видео: ТРК «Звезда», Кубанские новости, Telegram © Фото: Кубанские новости, Telegram
Из-за мощных ливней в Туапсе затопило автовокзал. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что автобусы стоят по двери в грязной воде. На привокзальной площади были установлены холодильники, которые тоже оказались в воде. Местная жительница Маргарита Карпова рассказала о погоде в регионе на этот час.
«В Туапсе очень ветрено и дождливо. Автовокзал затопило. Я живу на горе, с окна не видно. Лермонтово, Небуг, Ольгинка, Новомихайловский. Друзья, берегите себя», - сказала Карпова.
Ранее власти Краснодарского края объявили режим ЧС в ряде населенных пунктов Туапсинского района. Жителей подтопленных территорий эвакуировали в пункты временного размещения.