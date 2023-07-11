Жители Лазаревского показали видео страшного града величиной с куриное яйцо

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Автомобилистов Туапсе и Лазаревского просят оставаться дома и без особой надобностей не выезжать на дорогу, трасса Джубга - Сочи побелела от выпавшего града. Кадры осадков размером с куриное яйцо публикуют местные жители.

На кадрах видно, что некоторые градины достигают трех-пяти сантиметров, на некоторых видео кажется, что с неба падают не частицы льда, а камни. Из-за града, в частности, пострадали крыши домов, автомобили, в корпусе которых от осадков образовались дыры.

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до конца суток. Метеорологи прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами и градом.

Ранее Сочи накрыли мощные ливни, из-за улицы города оказались затопленными. В частности, в одном из отелей затопило весь первый этаж, машины и людей сносило течением.