Мощные ливневые потоки затопили Джубгу в Краснодарском крае

Улицы, подвалы и первые этажи зданий подтоплены, передвигаться в некоторых районах невозможно и небезопасно.

© Видео: Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Telegram © Фото: Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, Telegram

Краснодарский край остается во власти непогоды. Особенно пострадал поселок Джубга в Туапсинском районе. Жители и отдыхающие активно делятся в социальных сетях кадрами с мест. Вода залила улицы, в некоторых местах ее по колено. Подтоплены подвалы и первые этажи зданий, проехать по дорогам невозможно ни на личном, ни на общественном транспорте.

Жители жалуются, что из-за непрекращающихся дождей из берегов вышла река Шапсухо. Некоторые районы края остались без электричества.

А вот в Сочи вода ушла с подтопленных после мощного ливня территорий. Ее течение в микрорайоне Хоста прекратилось. Сейчас ситуация полностью контролируется, отметили в региональном МЧС.