В Кремле заявили, что решение Парижа поставить Киеву ракеты чревато последствиями для Украины

Пресс-секретарь президента России заявил, что предстоит выяснить, о каком радиусе действия идет речь, но РФ в любом случае будет предпринимать контрмеры.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия будет чревато последствиями для киевского режима.

«Предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что это, естественно, вынудит принудить нас принимать контрмеры», - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что такие решения принципиально не способны повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции. Они могут только сделать более тяжелой участь киевского режима.

Ранее президент Франции на саммите НАТО заявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего действия. Он не раскрыл, о каких ракетах конкретно идет речь. В теории под ними могут подразумеваться Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине Британией.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине партию военной продукции на 600 миллионов евро.