В СК РФ уточнили, что тело было найдено в одном километре от места случившегося.

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Тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова нашли в Ярославской области.

Как передает ТАСС, в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили, что тело мужчины было обнаружено 17 июня в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области. До этого брат основателя Cream Soda числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в селе Диево-Городище.

В Следственном комитете России уточнили, что тело Романа Свиргунова находилось на мелководье, на расстоянии одного километра от места, где случилось происшествие.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации сообщил об обнаружении тела музыканта Аристарха Ухтомского, который провалился под лед вместе с Дмитрием Свиргуновым. Сообщалось, что течение унесло тело в соседнюю область.

Напомним, 20 марта основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его младший брат Роман и их друзья провалились под лед. Тело музыканта нашли в тот же день, а Романа обнаружили только сейчас.