Под Ярославлем провалился под лед основатель группы Cream Soda

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Основатель российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед, переходя акваторию реки Волга. Происшествие случилось в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище в Ярославской области.

«Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти», - говорится в сообщении группы Cream Soda.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах. В региональной прокуратуре отметили, что по факту произошедшего организуют проверку.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге провалился под лед мужчина. Его спас сотрудник полиции, которого пообещали наградить медалью «За смелость во имя спасения».