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Сборная Франции по футболу призвала молодежь прекратить насилие

Владимир Рубанов
01:50 01.07.2023
Акции протеста названы в опубликованном тексте выражением народного гнева, суть которого можно понять, но форму которого нельзя оправдать.
Сборная Франции по футболу призвала молодежь прекратить насилие
© Фото: Lionel Guericolas, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Обращение от лица игроков сборной Франции по футболу с призывом прекратить насилие в стране опубликовано в пятницу в социальных сетях. Сначала Бенжамен Павар опубликовал текст, подписанный «Команда Франции», в своем аккаунте в Instagram*, но потом удалил его. Позже Килиан Мбаппе сделал репост в Twitter, но уже без какой-либо подписи.

В обращении сказано, что футболисты потрясены и глубоко затронуты гибелью 17-летнего юноши, которого застрелил полицейский. Дальнейшие события названы в опубликованном тексте выражением народного гнева.                                                                                                                                     

«Его суть мы понимаем, но его форму мы не можем оправдать», - говорится в обращении.

Беспорядки в городах Франции названы в тексте процессом саморазрушения. Футболисты заявили, что насилие ничего не решает, тем более когда оно «неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей».

В обращении сказано, что погромщики разрушают свою собственность, свои районы и города. Футболисты указали, что есть мирные и конструктивные способы самовыражения.

«Время насилия должно закончиться, чтобы уступить место скорби, диалогу и восстановлению», - говорится в обращении.

Массовые беспорядки уже несколько дней сотрясают города Франции после того, как 27 июня полицейские после погони застрелили 17-летнего водителя, который отказался подчиниться их требованиям.

Накануне только в стране было задержано 875 человек. С вечера пятницы погромы продолжились. Как сообщается, нападению подверглись как минимум два полицейских участка, в Марселе разграблен оружейный склад, а в Бордо произошла минометная стрельба.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

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