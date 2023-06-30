Хаос в Париже: во Франции задержаны более 100 участников погромов

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Более 100 активных участников беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейским подростка, задержаны в минувший четверг. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен. Глава ведомства призвал поддержать силовиков, наводящих в стране порядок. Между тем, полномасштабный бунт во Франции набирает обороты. Хаос и погромы в Париже - с такими заголовками сегодня вышла французская пресса. Вторые сутки не утихают массовые беспорядки. Сейчас на улицах демонстрантов разгоняют слезоточивым газом, повсюду сгоревшие машины, разгромленные полицейские участки и магазины.

Все это является реакцией на убийство полицейскими 17-летнего подростка в Нантере. Там сегодня был молчаливый марш протеста. Масштабные беспорядки прокатились по Франции ночью. В ход шло все, что было под рукой у агрессивных активистов. Бутылки, петарды и даже фейерверки, которыми протестующие забрасывали стражей правопорядка и административные здание. В некоторых городах полицейские оказались настолько бессильны, что протестующие срывали с них жилеты и примеряли на себя. Десятки задержанных, больше двадцати пострадавших жандармов - еще один неутешительный итог ночных беспорядков. Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон, считает что полиции этой ночью удалось избежать для страны более разрушительных последствий.

«За последние несколько часов были совершены нападения на полицейский участок, школу, мэрию, а также на саму республику. Эти действия абсолютно неоправданны, я хочу поблагодарить всех тех, кто работал всю ночь, чтобы защитить эти учреждения и восстановить порядок. Необходимо усилить охрану в городах, а также подготовиться к следующим дням, для стабилизации ситуации», - призвал Макрон.

Но мнение президента разделяют далеко не все жители республики.

«Все началось в 23:30, а к часу ночи уже разрушили и сожгли магазины. Это какая-то криминальная история и на мой взгляд, она в стране продолжится и дальше. Всю эту историю невозможно остановить», - сетуют жители французской столицы.

Причиной очередной волны протестов во Франции стало убийство 17-летнего подростка сотрудниками полиции, которые дежурили 27 июня на дороге в Нантере. Стражи правопорядка остановили для проверки документов машину, которой управлял парень. Через несколько минут раздался выстрел. Инцидент запечатлел случайный прохожий. После выстрела машина тронулась, но врезалась в первый же попавшийся на ее пути столб. Пулю полицейский выпустил в упор. Юноша, которого звали Наэль, погиб практически сразу. Приехавшая через некоторое время скорая не смогла его спасти. Видео за несколько часов разлетелось через соцсети по всей стране. Но беспорядки начались после того, как полиция попыталась скрыть правду о произошедшем.

Изначально стражи правопорядка утверждали, что погибший Наэль уже не раз привлекался к ответственности за езду без прав и другие нарушения ПДД. Но вскоре стало известно, что полиция подделала документы при составлении протокола. Кроме того, на видеозаписи смогли расслышать разговор жандармов, где звучали фразы: «Я собираюсь пустить тебе пулю в голову» и «Давай, стреляй в него». На данный момент предполагаемый виновник убийства задержан. Проводится расследование.

«Учитывая состояние расследования и собранные детали, обвинение считает, что правовые условия применения оружия не соблюдены. По истечении срока задержания этого полицейского, его дело было передано магистратам для начала судебного расследования в связи с предумышленным убийством. Чтобы обеспечить нормальный ход расследования, прокуратура ходатайствовала о временном помещении под стражу полицейского, совершившего выстрел», - сказал прокурор Нантера Паскаль Праш.

Но на улицах Нантера по-прежнему многолюдно. Акции протеста продолжились и днем, только уже без погромов и поджогов. Мать убитого Наэля возглавила одну из колонн протестующих. Возле полицейского участка мирный марш подошел к концу и начались новые столкновения.

Эти акции протеста уже начали сравнивать с событиями в США в мае 2020-го года, когда появилось движение Black Lives Maters. Но подобное в республике происходило в 2005-м. Тогда в пригороде Парижа Клиши-са-Буа в трансформаторной будке погибли двое подростков тунистского и мавританского происхождения. Дети мигрантов прятались от полиции. После их смерти на улицы вышли тысячи протестующих. Французским властям даже пришлось вводить военное положение по всей стране.