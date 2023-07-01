Добрались до склада с оружием: агрессивные толпы третьи сутки громят города Франции

В ходе массовых беспорядков во Франции только за минувшие сутки было задержано 875 человек. Пока масштабы погромов лишь растут. Даже для Франции, которая славится своими протестными настроениями, происходящее выходит за все рамки.

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По последним данным, в ходе беспорядков во Франции разграблен оружейный магазин в Марселе, сообщает Le Figaro. По предварительным данным, оттуда украдено семь винтовок. Сообщается, что задержан один из грабивших оружейный склад, он был с винтовкой. Полицейские участки в Бонней-сюр-Марн и Сен-Дени подверглись нападению вечером в пятницу. В Бордо наблюдаются минометные бои, сообщает издание.

По улицам французских городов ездит военная техника. Дежурит спецназ. Полиция уже не справляется с толпами агрессивных подростков, которые третьи сутки громят все на своем пути.

Телеканал BFM TV показывает настоящее кладбище сгоревших автобусов. Их здесь 12. И нет, это не результат трех дней беспорядков, а последствия уличных боев минувшей ночи. Для подавления новой масштабной акции протеста французская полиция задействовала свыше 40 тысяч жандармов. Глава МВД республики в эфире телеканала LCI подводит неутешительный итог.

«Прошлой ночью произошло 3 880 уличных пожаров. Пострадали 492 здания, сгорело 2 000 автомобилей», - говорит министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Мэрия Марселя уже выступила с официальным заявлением: контролировать город едва хватает возможности. Там, как и в Париже, решили приостановить движение общественного транспорта после 9 вечера. В некоторых коммунах даже объявили комендантский час. Профсоюз полицейских угрожает властям мятежом, если те не обеспечат правоохранителям должной юридической защиты.

«Сегодня полицейские сражаются, потому что выполняют свой долг. Завтра мы окажем сопротивление, правительство должно это осознать», - говорится в заявлении профсоюза.

В свою очередь депутаты Национального собрания Франции призывают правительство усилить меры безопасности по всей стране.

«Мы призываем, чтобы в стране сначала был введен комендантский час, а затем полное чрезвычайное положение с последующей мобилизацией всех сил правопорядка», - заявил Себастьен Шеню, депутат Национального собрания Франции, член партии «Национальное объединение».

Правда, Эмманюэль Макрон ночью за ситуацией на улицах не следил. Его вместе с женой заметили на концерте Элтона Джона. Настроение у главы государства, судя по видеокадрам, было приподнятое.

«Важно понимать, что Эммануэль Макрон, хотя и избранный во второй раз президентом Французской Республики, не является любителем Франции. Это человек, прошедший подготовку в глобалистской системе. Он не стремится обеспечить общее благо французского народа. Он там для того, чтобы реализовать повестку дня, разработанную людьми из Давоса», - говорит политический аналитик Эммануэль Леруа.

Утром президент Франции прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где собрались главы государств и правительств Евросоюза, чтобы в очередной раз обсудить ситуацию на Украине. Макрона запечатлели видеокамеры в холле одного из зданий, где проходили переговоры. Президент Франции был чем-то встревожен и долго разговаривал по телефону. Позже стало известно, что он экстренно покинул столицу Бельгии и вернулся домой, чтобы провести заседание экстренного штаба по ситуации в стране. На нем президент заявил, что личности всех погромщиков власти будут устанавливать через соцсети.

«Две ночи, которые мы только что пережили, - это ситуация, которая абсолютно неприемлема. Ничто не может оправдать насилие, особенно когда оно заключается в нападении на общественные здания, мэрии, полицейские участки, школы или в организации грабежей предприятий. Ничто не оправдывает это», - сказал Макрон.

В свою очередь премьер-министр страны Элизабет Борн продолжает петь дифирамбы полиции и благодарить жандармов. Глава правительства фактически приравнивает погромщиков к «провинциальным дикарям».

«Та молодежь, которая нападает на наши полицейские участки, мэрии, общественную инфраструктуру, - она очень жестока. Эти люди не являются местными жителями, которые так же потрясены, как и мы с вами, как и должностные лица, которые подвергаются нападениям со стороны этих жестоких людей», - заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Поводом для беспорядков стало убийство подростка алжирского происхождения по имени Ноэль в Нантере 27 июня. Но митингующие вышли на улицу лишь после того как стало известно, что французская полиция попыталась скрыть подробности и даже обвинить молодого человека в сопротивлении. Полицейский сейчас находится под стражей. Он уже попросил прощения через адвоката у матери Ноэля. Но взбунтовавшуюся толпу это не остановило.

Между тем, акции протеста вышли уже за пределы Франции. Неспокойно было и в столице Бельгии. Пока полиции удалось справиться с волной насилия на улицах Брюсселя. Задержаны, по разным данным, от 10 до 30 человек.