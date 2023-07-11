Конгресс США инициирует поправку к бюджету о запрете на поставку кассетных бомб

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Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, внесенной конгрессменом-демократом Сарой Джейкобс, которая запретит поставку кассетных боеприпасов. Об этом накануне он заявил на своей странице в Twitter.

«Дети останутся без конечностей и без родителей из-за решения о поставках боеприпасов», - сказал Мэтт Гетц.

Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон принял решение о поставках на Украину кассетных боеприпасов. Это решение, по мнению посла России в США Анатолия Антонова, приближает все человечество к огромной военной катастрофе.

Также посольство РФ в Соединенных Штатах назвало передачу кассетных боеприпасов признанием совершаемых военных преступлений. В диппредставительстве подчеркнули, что США готовы уничтожать все живое вдали от своих границ.