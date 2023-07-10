Посольство РФ: США де-факто признали причастность к военным преступлениям

В диппредставительстве подчеркнули, что представитель Вашингтона фактически признался в том, что от этих боеприпасов будут погибать мирные жители.

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Посольство РФ назвало передачу США кассетных боеприпасов Киеву признанием совершаемых Соединенными Штатами военных преступлений. Так в диппредставительстве называли сообщение директора по стратегическим коммуникациям СНБ Джона Кирби.

В посольстве подчеркнули, что представитель Вашингтона фактически признался в том, что от этих боеприпасов будут погибать мирные жители. Представления Кирби о том, что передача кассетных боеприпасов принесет «меньший вред» чем действия России, в посольстве назвали извращенными.

В диппредставительстве подчеркнули, что в действиях Вашингтона прослеживается логика «хуже уже не будет». Американцы готовы уничтожать всё живое вдали от своих границ, заявили в посольстве РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что принять решение о поставке кассетных боеприпасов было нелегко. Но Киев, по его мнению, нуждается в них. На данный момент и Украина, и США испытывают нехватку обычных боеприпасов.