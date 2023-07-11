В Запорожье сообщили об обстреле Токмака кассетными боеприпасами

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

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Украинские боевики обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Обстрел произошел в 17.15. Боеприпасы попали в район птицефабрики и на выезд из города в сторону Васильевки. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее в США сообщили о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что принял на этот счет «трудное решение». Власти США рассматривают эти поставки как временную меру на фоне недостаточного производства артиллерийских боеприпасов, сказал советник главы Белого дома Джейк Салливан.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину РФ будет вынуждена использовать такие же средства.