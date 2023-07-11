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В США назвали передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой

Ян Брацкий
10:29 11.07.2023
Советник президента США Джейк Салливан уточнил, что поставки кассетных боеприпасов могут растянуться на месяцы.
В США назвали передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Власти США рассматривают поставки Украине кассетных боеприпасов в качестве временной меры, на фоне недостаточного производства артиллерийских боеприпасов. С таким заявлением выступил советник главы Белого дома Джейк Салливан.

«Мы видим это временным решением, поскольку несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то потребность в поставках кассетных боеприпасов отпадет», - цитирует РИА Новости слова Салливана.

Решение передать Киеву запрещенные во многих странах кассетные боеприпасы в Вашингтоне приняли 7 июля. В российском МИД заявили, что в результате данного решения США под ударом окажутся мирные жители, в том числе дети, ответственность за гибель которых будет лежать на Вашингтоне. В ведомстве считают, что, передавая кассетные боеприпасы Украине, США фактически становятся соучастниками в минировании территорий.

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