В стране и мире В США назвали передачу кассетных боеприпасов Украине временной мерой Ян Брацкий Советник президента США Джейк Салливан уточнил, что поставки кассетных боеприпасов могут растянуться на месяцы. © Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Власти США рассматривают поставки Украине кассетных боеприпасов в качестве временной меры, на фоне недостаточного производства артиллерийских боеприпасов. С таким заявлением выступил советник главы Белого дома Джейк Салливан. «Мы видим это временным решением, поскольку несколько месяцев назад мы начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то потребность в поставках кассетных боеприпасов отпадет», - цитирует РИА Новости слова Салливана. Решение передать Киеву запрещенные во многих странах кассетные боеприпасы в Вашингтоне приняли 7 июля. В российском МИД заявили, что в результате данного решения США под ударом окажутся мирные жители, в том числе дети, ответственность за гибель которых будет лежать на Вашингтоне. В ведомстве считают, что, передавая кассетные боеприпасы Украине, США фактически становятся соучастниками в минировании территорий. Экспертное мнение и аналитика