Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации администрации Краснодара
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования убийства замначальника отдела по мобилизационной работе городской администрации Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сейчас краснодарские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск убийцы.
Напомним, ранее стало известно, что в Краснодаре обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследованием преступления занимаются опытные оперативники первого отдела по расследованию особо важных дел.