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Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации администрации Краснодара

Сергей Лебедев
00:36 11.07.2023
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут розыск преступника.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства замглавы отдела мобилизации администрации Краснодара
© Фото: Russian Investigative Committee, GlobalLookPress
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю доложить о ходе расследования убийства замначальника отдела по мобилизационной работе городской администрации Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сейчас краснодарские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск убийцы.

Напомним, ранее стало известно, что в Краснодаре обнаружили тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Погибшим оказался заместитель начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследованием преступления занимаются опытные оперативники первого отдела по расследованию особо важных дел.

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