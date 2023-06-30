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Уличные беспорядки начались в Брюсселе, задержаны 27 человек

Владимир Рубанов
03:06 30.06.2023
В социальных сетях распространяют сообщения с призывами к беспорядкам в бельгийской столице по аналогии с событиями во Франции.
Уличные беспорядки начались в Брюсселе, задержаны 27 человек
© Фото: Hatim Kaghat, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Во время вспыхнувших на улицах Брюсселя беспорядков вечером 29 июня задержаны 27 человек, сообщает издание La Libre. По словам пресс-секретаря центральной полицейской зоны Ильзе Ван Де Кейре, в социальных сетях циркулируют сообщения с призывами к беспорядкам в бельгийской столице по аналогии с событиями во Франции, где уличные погромы происходят уже 48 часов.

Напряженность возникла, в частности, вокруг района Аннессен, куда прибыло большое количество полиции, и возле Гар-дю-Миди. Автобусное движение там было остановлено, cтанция метро тоже была эвакуирована и закрыта.

Участники беспорядков забрасывали полицейских булыжниками, группы молодых людей пытались сразиться с полицией.

По словам представителя полиции зоны, возникло несколько пожаров, что потребовало присутствия пожарных. Были сожжены несколько автомобилей, сообщает телеканал RTBF. Как сообщила съемочная группа, на бульваре Лемонье была арестована группа из примерно 30 человек, некоторые из них были очень молодыми.

«Молодежь собирается в разных муниципалитетах и ​​играет в “кошки-мышки” с полицией», - охарактеризовал происходящее представитель полиции.

Во Франции в четверг задержаны более 100 участников погромов. Беспорядки там продолжаются второй день и лишь набирают обороты. Участники акций жгут машины, громят витрины, возводят баррикады и атакуют полицейских фейерверками.

Акции неповиновения начались после убийства полицейскими 17-летнего подростка в пригороде Парижа Нантере. Застреливший молодого человека сотрудник полиции задержан, он принес извинения его семье.

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