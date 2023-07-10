Подмосковные врачи задержаны ФСБ за содействие незаконной миграции украинцев

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Сотрудники ФСБ по Москве и Московской области задержали руководителей и сотрудников частной медицинской клиники по подозрению в организации незаконной миграции украинцев в Россию.

«Задержаны граждане России, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной клиники, организовали изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении Московской области», - говорится в заявлении ведомства.

В результате противоправных действий на территорию России проникли более 150 граждан Украины. Все они прибыли и встали на учет в столичном регионе.

Ранее стало известно о задержании украинского диверсанта на территории Крыма. Оперативники спецслужб также обнаружили его тайник. Задержанный прошел курс спецподготовки и действовал по указке украинских кураторов.