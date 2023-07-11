Шойгу поручил рассмотреть вопрос формирования рабочей группы КамАЗа в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группа необходима для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос формирования рабочей группы КамАЗа в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Шойгу совершил рабочую поездку в Татарстан с целью проверить, как выполняется гособоронзаказ. Помимо прочего, он побывал на заводе КамАЗ, где ему показали КамАЗы с бронекабиной, а также специальный бронеавтомобиль «Линза».

«Я хотел бы поблагодарить КамАЗ и тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах - работаете достаточно эффективно, энергично», - заявил Сергей Шойгу в ходе совещания на КамАЗе.

Он добавил, что КамАЗ по многим направлениям опережает график выполнения гособоронзаказа на 2023 год.

Сергей Шойгу отметил, что в зоне спецоперации есть потребности как в продукции автозавода, так и в ее ремонте и обслуживании. Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению МО РФ рассмотреть вопрос о формировании рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции.

Кроме этого, министр обороны России заявил о заинтересованности МО РФ в модернизации парка бронетягачей МТ-ЛБ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.