ОПК ОПК спецоперация ТЕГИ

Шойгу поручил рассмотреть вопрос формирования рабочей группы КамАЗа в зоне СВО

16:26 11.07.2023
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что группа необходима для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: MOD Russia, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос формирования рабочей группы КамАЗа в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Шойгу совершил рабочую поездку в Татарстан с целью проверить, как выполняется гособоронзаказ. Помимо прочего, он побывал на заводе КамАЗ, где ему показали КамАЗы с бронекабиной, а также специальный бронеавтомобиль «Линза».

«Я хотел бы поблагодарить КамАЗ и тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах - работаете достаточно эффективно, энергично», - заявил Сергей Шойгу в ходе совещания на КамАЗе. 

Он добавил, что КамАЗ по многим направлениям опережает график выполнения гособоронзаказа на 2023 год. 

Сергей Шойгу отметил, что в зоне спецоперации есть потребности как в продукции автозавода, так и в ее ремонте и обслуживании. Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению МО РФ рассмотреть вопрос о формировании рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции

Кроме этого, министр обороны России заявил о заинтересованности МО РФ в модернизации парка бронетягачей МТ-ЛБ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 ОПК
Видео
Шойгу доложили, что в этом году ВС РФ получат два новых и два модернизированных Ту-160
16:22 Армия
Видео
Шойгу заявил о заинтересованности МО РФ в модернизации парка бронетягачей МТ-ЛБ
15:48 Армия
Видео
Экипаж Ка-52 уничтожил украинскую боевую бронированную машину вместе с десантом
15:45 В стране и мире
Зеленский назвал позицию НАТО по членству Киева «беспрецедентной и абсурдной»
15:27 В стране и мире
Видео
МВД показало задержание подозреваемых в попытке снять с человека скальп в Электростали
Популярное
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина 29 июня в Кремле
Видео
На видео попал момент, как у рухнувшего в Сомали лайнера отлетают крылья
Видео
Костомаров показал новое видео своей тренировки «как после родов»
Видео
Жители Лазаревского показали видео страшного града величиной с куриное яйцо
Видео
Киссинджер признался «Зеленскому», что Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток
Видео
Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.