Шойгу заявил о заинтересованности МО РФ в модернизации парка бронетягачей МТ-ЛБ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что МО РФ заинтересовано в модернизации парка бронированных тягачей МТ-ЛБ.

Глава российского оборонного ведомства посетил в Татарстане несколько предприятий отечественной оборонки, среди которых АО «Ремдизель» и Казанский авиационный завод имени Горбунова, где производятся и ремонтируюся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также модернизируются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

«Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро», - подчеркнул министр.

Легкобронированный гусеничный тягач МТ-ЛБ принят на вооружение еще в 1960-е годы. Является плавающим, его движение на воде осуществляется за счет перематывания гусениц. На базе МТ-ЛБ разработано целое семейство машин. В ходе специальной военной операции машина показала свою неприхотливость, высокую проходимость и эффективность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.